Jön a Tina Turner-film!

Személyes hangvételű dokumentumfilm készült Tina Turnerről. Az aktív koncertezéstől néhány évvel ezelőtt visszavonult énekes, a rockzene királynője a Tina című alkotással búcsúzik rajongóitól. Az idei Berlinalén debütált film csütörtöktől látható a magyarországi mozikban.

Az amerikai életrajzi filmet, amely végigtekint Tina Turner több mint öt évtizeden átívelő pályafutásán, egy Oscar-díjas rendezőpáros, Daniel Lindsay és TJ Martin jegyzi - olvasható a forgalmazó Pannonia Entertainment közleményében.

Tina Turner most először járult hozzá, hogy magándokumentumait és archívumát is felhasználják egy alkotáshoz.

Az Anna Mae Bullock néven született énekes tizennyolc évesen csatlakozott vokalistaként a gitáros Ike Turner együtteséhez, amelyben frontember lett és a zenekarvezető felesége. A formáció számos dala lett sláger, zenés-táncos koncertshow-juk óriási sikert aratott. A pár kapcsolata azonban megromlott, a drogok és az ital hatására agresszívvá váló Ike kizsákmányolta és testileg-lelkileg bántalmazta feleségét. Tina Turner 1976-ig tűrte ezt, akkor egy turné közepén szökött meg és hagyta ott férjét és a zenekart.

Az énekes mindent hátrahagyott, csak a nevét vitte tovább, és üres zsebbel, a nulláról próbálta újraépíteni karrierjét. Fájdalmas múltjáról 1981-ben beszélt először nyilvánosan, a People magazinnak adott interjúban - ennek hangfelvétele jelentős szerepet kapott a filmben is.

Szólóban Tina Turner a rocktól a diszkóig sok mindent kipróbált, és miközben az amerikai zenei szakma már leírta, 1984-ben a rocktörténet egyik legnagyszerűbb visszatérésével a slágerlisták élére ugrott. Londonban készült, Private Dancer című lemezéből 12 millió példány kelt el, négy Grammy-díjat kapott érte, a What's Love Got to Do with It című dallal az akkor 45 éves Tina Turner a slágerlista élére ugrott Amerikában.

A világsztárrá vált énekes teltházas arénakoncertek főszereplője volt, lemezei milliós példányszámban keltek el. A kilencvenes évektől ritkábban lépett fel, énekesnői pályafutásának 50 éves jubileumán tartott turnéja 2008-ban az évad legsikeresebb koncertkörútja lett. Férjével, Erwin Bach német producerrel több mint húsz éve él együtt Svájcban.

Lemezeiből több mint 200 millió fogyott világszerte, az ő koncertjeire váltották eddig a legtöbb jegyet, néhány héttel ezelőtt beiktatták a Rock and Roll Hírességek Csarnokába. Az életét feldolgozó Tina - The Tina Turner Musicalt a Broadway-n mutatták be 2019-ben. A film ennek a díszelőadásnak a képsoraival zárul.

A Tina című film eredeti nyelven, magyar felirattal látható a hazai mozikban.

Nyitókép: Tina Turner amerikai énekesnő a Tina című musical hamburgi premierjén 2019. március 3-án. MTI/EPA/David Hecker