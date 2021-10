Skrabski Fruzsina filmet készített a 2006-os áldozatokról

Az őszödi beszéd kiszivárgása utáni 2006-os utcai zavargásokat mutatja be új szempontból Skrabski Fruzsina dokumentumfilmje, ugyanis egyszerre szól a rendőri és a civil áldozatokról. A szemtanúkat is megszólaltató Áldozatok 2006 című filmhez eddig nem látott felvételeket is felhasználtak.

A film elkészítésénben közreműködött Kisberk Szabolcs, a HírTV akkori tudósítója, valamint Bodoky Tamás, az Index akkori újságírója, most az Átlátszó főszerkesztője.

„A film nagyon brutál lett, remélem sok embert elgondolkodtat és a társadalom elítéli majd az akkori rendőri, politikai vezetőket. Ha már a bíróság nem ítélte el őket” – írta közösségi oldalán Skrabski Fruzsina.

A filmet vasárnap este 21:40-kor lehet megnézni a Duna TV-ben.

