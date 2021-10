Skrabski Fruzsina: még mindig sok a tévhit a 2006-os eseményekkel kapcsolatban

Az Áldozatok 2006 egyszerre szól az őszödi beszéd kiszivárgása utáni események rendőr és civil áldozatairól. "Rendőri áldozatok a tévészékház ostrománál voltak. Nagyon sokan megsérültek, főleg fej- és lábsérüléseket kaptak. Később, szeptemberben pedig nagyon sok civil áldozat volt - olyanok is, akik éppen csak egy sétálgattak, de összeverték őket a rendőrök. Október 23-án pedig a Fidesz nagygyűlés után lőttek a rendőrök, és lovasroham volt, akkor is rengeteg civil sérült meg" - idézte fel kérdésünkre Skrabski Fruzsina.

Az alkotásban megszólalnak rendőri és civil áldozatok is. "Például olyan rendőrök, akik az elkövetők csoportjában voltak, de ők maguk nem voltak elkövetők, ám lelkiismeret-furdalásuk van azok miatt, amiket láttak, és ezért szeretnének róla beszélni. Ők név nélkül és eltakart arccal szerepelnek. Megszólal a még Legfőbb Ügyészség, egy rendőrségi szakértő, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, továbbá sok ügyvéd, aki védte az áldozatokat" - sorolta a dokumentumfilmes.

Skrabski Fruzsina a kommentek alapján úgy látja, még most is sok tévhit van 2006-tal kapcsolatban. "Az egyik ilyen, hogy fizetett huligánok ostromolták meg a tévészékházat. A filmben ez ügyben megszólal a Közellenség című könyv szerzője, aki a focihuligánok szemszögéből foglalta össze az eseményeket. Az is tévhit, hogy műveleti területen járkáltak az emberek és ezért sérültek meg. Ezzel szemben nem volt műveleti terület, csak menekülő emberek voltak. Sok tévhit van még tehát, bírósági ítéletek pedig nem születtek, és ezért úgy gondoltuk Bodoky Tamással, hogy érdemes kibontani az igazság különböző szeleteit."

Mint mondta, a bírói ítélethez kell egy jogi eljárás és kell mindenféle bizonyíték, ami nagyon bonyolult út. Emellett ott van az újságírás, ami alkalmas arra, hogy kibontson igazságszeleteket. És van egy népharag vagy népítélet, és egy társadalom, ami mondhatja azt emberekre, akár ha nincsenek is elítélve, hogy "ez nem fér bele, kérjen bocsánatot, szégyellje magát". "Én erre számítok ennél a filmnél is" - mondta Skrabski Fruzsina.

Nyitókép: Facebook/Skrabski Fruzsina