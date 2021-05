Kirakat - művészet: egyedülálló kezdeményezéssel jön a KirakART

Budapest elhagyatott kirakatai, valamint kávézók és színházak üvegablakai élednek újjá művekkel, művészekkel, akciókkal az első alkalommal megrendezett kirakART kortárs előadóművészeti hétvégén, amelyen június 4. és 6. között több mint 40 alkotócsoport várja változatos programokkal az érdeklődőket.

A Trafó által kezdeményezett és a Budapest Brand által támogatott projekthez a főszervezőkön túl további 10 intézmény csatlakozott, így

30 helyszínen zajlanak majd a programok 3 napon át, csaknem 70 művész részvételével

- olvasható a szervezők közleményében.

Minden műfaj képviselteti magát: lesz kirakatszínház, újcirkusz, kortárstánc, performansz, installáció, minikoncert, felolvasás, storytelling, egyperces jelenet, fotó- és plakátkiállítás, irodalom, jelmezbemutató, valamint több gyerekprogram és bábszínház is.

A Trafó Trafik nevű kávézójának ablakában Szűcs Edit jelmeztervező egyik jelmezét állítják ki rendhagyó kompozícióban, Rácz Márta képzőművész az épület különböző pontjain elhelyezett QR-kódok mögé rejtett GIF-animációkkal meséli el a karanténtrauma feldolgozását.

Az Üllői úti kirakatok egyikét Haraszti Zsolt képzőművész hasznosítja újra: Bizalomkamra című installációjában ugyancsak a világjárványra reagál. Katona Katalin a Tűzoltó utca egyik üvegablakában rendezi be Mirror című interaktív videóinstallációját.

A Ráday utcában Tar Tusi Fájó érintések című, az emberi érintkezés megváltozására reflektáló projektjét állítják ki, a Gondolat Generátor 9. alkotói pályázatának győztes ruhatervét. A Ráday utca üresen álló kirakatait a Dollár Papa Gyermekei társulat, a Grotesque Gymnastics újcirkusz-formáció, Szeri Viktor táncos és társai, Kálmán Eszter látványtervező és Dányi Viktória táncos, valamint a haimey alkotópáros tölti meg színházi jellegű, performatív eseményekkel.

Kiss-Végh Emőke és Vranik Krisztián "Krizso" közös performansza, valamint Téri Gáspár és a Grotesque artistái is várják az érdeklődőket. Szeri Viktor multimediális táncprojektje az önfelfedezés folyamatát kutatja. A Standby Swan produkcióban Kálmán Eszter A tó című előadásának kulisszáiba pillanthatnak be az érdeklődők. Illés Haibo és Melykó Richárd duója pedig egy párkapcsolati box-performanszt mutat be.

A kirakART kortárs előadóművészeti hétvége öt független befogadóhely - a Bethlen Téri Színház, a Jurányi Inkubátorház, a Szkéné Színház, a MU Színház és az ötletgazda Trafó Kortárs Művészetek Háza - közös szervezésében valósul meg.