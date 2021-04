Nagy siker a neten A Gyűrűk Ura előkerült első változata

Nagy siker az interneten A Gyűrűk Ura című kultikus fantasyregény elveszettnek hitt első, 30 éve a Szovjetunióban készült filmváltozata, amelyet márciusban fedezett fel szentpétervári archívumában az orosz Ötös Csatorna.

A Hranyiteli (Őrzők) címmel forgatott kétrészes produkciónak csak az első részét több mint 1,8 milliószor töltötték le eddig a YouTube-ról, de már a második részt is csaknem 400 ezren nézték meg annak ellenére, hogy egyelőre csak oroszul, feliratozás nélkül tekinthető meg. (1. rész; 2. rész)

J. R. R. Tolkien híres regényének a Leningrádi Filmstúdióban forgatott televíziós változatát mindössze egyetlen alkalommal, 1991. április 13-án és 14-én sugározta a szovjet televízió. A szovjet időkben a könyv rajongói által nagyon kevés pénzből készített tv-filmet márciusban találta meg egy hagyományos tekercsen, majd digitalizálta a Pjatij Kanal.

A tévécsatorna "világszenzációnak" nevezte a felfedezést, mert ez volt a regényklasszikus első televíziós megfilmesítése, bár Peter Jackson világsikert arató filmtrilógiájától eltérően a szovjet televíziós változat csak a történet első részét dolgozta fel. A szovjet változat írója és rendezője, Natalia Szerebrjakova azt mondta az orosz médiának, hogy készen áll a folytatásra.

A rendező leningrádi színházakban talált színészeket, díszleteket és jelmezeket a filmváltozathoz, amelyet különleges effektusok nélkül, ám szemlátomást nagy élvezettel forgattak annak idején.

A Hranyiteli zenéjét Andrej Romanov, az Akvarium nevű rockegyüttes vezetője komponálta, aki egyben narrátorként vezeti végig a nézőt a cselekményen.

"Annak idején nagy lelkesedéssel játszottunk" - mondta az Izvesztyija című lapnak Valerij Gyacsenko színész, aki Zsákos Frodót alakította a produkcióban. Mint elmondta, nagyon kezdetleges feltételek között dolgoztak, mindössze négy lovuk volt például, amelyeket kétszer mutattak, hogy nyolcnak látszódjanak.

Interesting. There's a 1991 Russian version of the Lord of the Rings online on youtube. https://t.co/JAsYmfgKWb — Elijah Wood Movies (@MovieElijahWood) April 4, 2021