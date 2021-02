Sértő tartalomra figyelmeztet a Disney a Muppet Show epizódjai előtt

Péntek óta elérhető a Disney streaming szolgáltatásában a népszerű bábsorozat a Muppet Show öt évadja. A cég az epizódok előtt figyelmeztető üzenetben jelzi, hogy a tartalom egyesek számára sértő lehet. A médiacégek hasonló figyelmeztetéseket tesznek közzé az erőszakot vagy szexualitást ábrázoló tartalmak előtt – írja a hirado.hu.

A streaming szolgáltatásban előretörő cég elérhetővé tette az ikonikus műsor öt évadát, lehetővé téve a nézők számára, hogy havi 6,99 dollárért cserébe élvezettel nézhessék Kermitet, a békát, Miss Piggyt, Fozzie Beart és híres vendégeiket.

A műsorokban negatív megvilágításban ábrázolnak embereket, kultúrákat. Ezek a sztereotípiák régen és most is helytelenek – erre figyelmeztetnek minden epizód előtt. A cég közleményéből kiderül, hogy ahelyett, hogy eltávolították volna ezeket a részeket, inkább megtartották, hogy „tanuljunk belőlük” és „együtt egy befogadóbb jövőt teremtsünk" – áll a részek előtt figyelmeztető szövegben.

Arra nem tér ki a közlemény, hogy mi az pontosan amit a Disney sértőnek tart. A The New York Post szerint néhány megformált karakter és azok bemutatása szolgáltathat indokot. A műsorokban feltűnnek indián, közel-keleti vagy ázsiai szereplők.

A figyelmeztetés néhány ikonikus film előtt is megjelenik, beleértve a Macskarisztokratákat, a Dumbót és a Pán Pétert. A világ egyik legnagyobb média- és szórakoztatóipari társasága új tartalmi irányelveket jelölt meg, melyek szerint az 1953-as animációs klasszikus Pán Péter ártalmas lehet. Az ok: faji sztereotípiák megjelenése a mesében – számolt be róla a Daily Mail.

Nyitókép: Pixabay