Rudolf Péterék hosszú távon terveznek az online közvetítéssel

Cseh Tamás születésnapi emlékkoncertjét és a Dzsungel könyve 25. évfordulóját is meg lehet majd nézni online a Vígszínház januári programjai között – mondta az InfoRádiónak Rudolf Péter.

A zeneszerző tiszteletére január 22-én egy koncertfelvételt sugároz majd a Vígszínház, amit három fiatal színész, Tóth András, Zoltán Áron és Orosz Ákos hoztak létre. A színházigazgató szerint a Kelet-nyugati pályaudvar című darab méltó ünneplése lehet az évfordulónak.

Január 16-án William Shakespeare leghíresebb műve, a Hamlet egy korábbi felvételének közvetítésével kezdődik a VígSTREAMház 2021-es sorozata. Eszenyi Enikő rendezésének főbb szerepeiben: ifj. Vidnyánszky Attila, Hegedűs D. Géza, Börcsök Enikő, Fesztbaum Béla és Orosz Ákos látható.

Halász Judit és Hirtling István főszereplésével pedig január 23-án Pass Andrea kortárs magyar drámáját, A vándorkutyát közvetítik.

A streamelt előadásoknak köszönhetően azokhoz is eljut a színház, akik vidéken vagy külföldön élnek, esetleg kevesebb esélyük van színházlátogatásra, véli Rudolf Péter, aki szerit nagyon fontos eleme mindennek, hogy a világ olyan pontjaira is eljut a színház, ahol a visszajelzések alapján – bizonyos értelemben – többet is jelent, hogy újra magyar szót hallanak és magyar színházzal találkozhatnak.

Nem beszélve a szociális részéről, tette hozzá az igazgató, utalva arra, hogy esetleg egy család nem engedhet meg magának több jegyet például a Padlás előadására, kiváltképp, ha az ország egy távoli szegletéből érkeznének, amit az utazás is tovább nehezít.

A Padlás 999. online közvetített eladására egyébként több mint 10 ezer jegy kelt el, ami akár 30-40 ezer embert is jelenthet, mintegy 50 országból világszerte.

A Vígszínház hosszú távon is tervez az online előadásokkal – tette hozzá a direktor, aki szerint a művészeten túl természetesen mindez gazdasági kérdés is. Rudolf Péter úgy véli, nem árt, hogy ha egy korszak előadásait megőrzik az utókornak.

Nyitókép: Sóki Tamás