Mundruczó Kornél elárulta, miért tolonganak a sztárok új filmjében

A 77. Velencei Filmfesztiválon két díjat is kapott Mundruczó Kornél Pieces of a Woman című, első angol nyelvű filmje, amely egy tragédiával végződő otthonszülést és a gyermekét elvesztő anya gyászát mutatja be.

A főszerepet alakító Vanessa Kirby kapta alakításáért a legjobb színésznőnek járó díjat.

"Wéber Kata forgatókönyve felteszi azt a kérdést, hogy egy ilyen folyamatban milyen utat kell választania egy nőnek. Arra a válaszra jut, hogy csak a saját utat lehet követni. Ez

a saját út nagyon sokszor ellene megy a tabuknak, a tradícióknak, a családi elvárásoknak.

Fokozatosan alakul ki a film természetrajza, a főszereplő férjével és édesanyjával való kapcsolatán van a fő hangsúly" - mondta a rendező az InfoRádióban.

Az alkotás 9 hónap eseményeit dolgozza fel; először erodálódik a család, majd Martha, a főszereplő végül túljut a fájdalmán, de a középpontban a gyász marad. Vanessa Kirby angol színésznő, Mundruczó Kornél Pieces of a Woman című filmjének az egyik főszereplője, az alkotás bemutatóján a 77. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon 2020. szeptember 5-én. A filmes seregszemle szeptember 12-ig tart. MTI/EPA-ANSA/Ettore Ferrari

Vanessa Kirby egyébként úgy került képbe, hogy ügynöke - miután a színésznő olvasta a forgatókönyvet - felhívta a rendezőt, hogy hol van éppen, amikor pedig megtudta, hogy Budapesten, Vanessa Kirby azonnal a magyar fővárosba utazott - másnap el is dőlt minden.

"Nagyon komplexek a csendjei, és nagyon klasszikus, európai sztár a maga módján, ami nekem nagyon tetszett.

Kicsit Catherine Deneuve-re is emlékeztetett"

- tette hozzá Mundruczó Kornél, megjegyezve, hogy időközben a film költségvetését le kellett szállítani 9-ről 5 millió dollárra.

A kanadai forgatás rohamtempóban zajlott, de a színészek nagyon felkészülten érkeztek.

Hogy Martin Scorsese producerként hogy csatlakozott a filmhez, arról is beszélt még.

"Ő egy fontos kapcsolatot jelent a szerzői filmekben hívő emberek között. Én az ő filmjein nőttem fel, megérintettek a korai munkái és a Taxisofőr is. Martin Scorsese azt mondta, ebben a filmben annyi személyes elem, annyi kockázatvállalás van, mint az ő korai munkáiban, ez pedig borzasztóan jó érzés volt" - fogalmazott Mundruczó Kornél.

A Torontói Filmfesztiválon most versenyez a film, bár a járványhelyzet miatt csak online. A Netflix fogja forgalmazni, de nem tudni, mikortól, és garantáltak az alkotóknak 3-4 hétnyi mozis forgalmazást is a streaming előtt. A rendező reméli, a télen már vásznon lehet az alkozás.

Nyitókép: MTI/AP/Invision/Joel C Ryan