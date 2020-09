Így jut el a pénz a zenészszakma kiszolgálóihoz

1,4 milliárd forint klubtámogatásra, 450 millió forint rendezvénytechnikusok számára, és az elmúlt 50 év popkulturális emlékeinek gyűjtésére kiírt pályázat – ezek az első lépések, amelyekkel a nehéz helyzetbe került zenei szcénát támogatják. A Music Hungary Konferencia sajtótájékoztatója kapcsán Demeter Szilárd miniszteri biztos beszélt a részletekről az InfoRádióban.

"Az 1,4 milliárd forintról szóló pályázatot a jövő héten már ki is írhatják. Ennek az volt a lényege, amikor kitaláltuk, hogy az a zeneipar legnagyobb segítsége, ha játéklehetőségük van a zenekaroknak. Most mire megérkezik a támogatás a játszóhelyeknek, pont bezárhatják a kaput. A segítség tehát most arra lesz elég, hogy

a struktúrát túlélésre ösztökéljük, legyen hol zenélni a járvány után"

- ecsetelte Demeter Szilárd.

Szerinte így most valójában nem támogatást kapnak a klubok, hanem egy lehetőséget a saját struktúrájuk megerősítésére.

A 450 millió forintos pályázatot a Nemzeti Művelődési Intézettel közösen írják ki, a Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai Társaság szakmai segítségével állították össze a kiírást, hogy azok jussanak pénzhez, akiknek semmilyen más bevételük nincs.

A harmadik segítség Demeter Szilárd múzeumigazgatói tisztségéből is fakad.

"A pandémiás helyzetben elég sok ingatlanfejlesztési tervet el kellett napolni a Petőfi Irodalmi Múzeumban is. Engedélyt kértem arra, hogy az emiatti maradványösszeget gyűjteményezésre fordíthassam, ami azt jelenti, hogy

végre szedjük össze a könnyűzene, popkultúra elmúlt fél évszázadának audiovizuális örökségét és a tárgyi relikviákat.

Ezt is meghirdetjük pályázat útján. Elsősorban zenekaroktól, kiadóktól, előadóktól, zeneszerzőktől vásárolnánk audiovizuális termékeket" - jelentette be.

A megszerzett dolgokat szeretnék rendszerezni és digitalizálni, minél gyorsabban pedig közzétenni is egy olyan felületen, ahol már további értékesítésre nem alkalmas.

A gyűjtés októberben elindulhat, és ha minden kötél szakad, 2023-ra a "digitális értéktár" akkor is kinyithatná a kapuit.

A konferencia sajtótájékoztatóján az is kiderült, hogy a PwC bevonásával hatástanulmány készül arról, hogy lehetséges-e a koncert- és fesztiváljegyárakat 5 százalékos áfakulccsal értékesíteni, ezzel a szereplők számára biztosítható volna némi forrástöbblet, és nem kellene az új időszakot áremeléssel kezdeni.

