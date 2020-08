Évfordulós megemlékezés a Puskás musical előbemutatója

Puskás Ferenc 75 éve, 1945. augusztus 20-án játszott először a magyar labdarúgó válogatottban. Az osztrákok elleni mérkőzésen gólt is szerzett, a magyar csapat pedig 5-2-re győzött. Ez adta az apropót - mondta Szabó László, a Puskás musical producere az InfoRádiónak.

"Puskás Ferenc élettörténete, és mindaz, amit az sugall, és üzen, az nagyon régóta izgatja a fantáziánkat Szente Vajk író-rendezővel.

Ezért ez az évforduló csak megerősített minket abban, hogy a világ legismertebb magyarjáról a világ egyik legmodernebb és legizgalmasabb műfajában, a musicalben kell alkotni valamit"

- tette hozzá a producer.

22 színész, 60 táncos, 30 gyerekszínész lép színpadra a produkcióban. Puskás Ferencet Veréb Tamás musicalszínész játssza, a feleségét Kovács Gyopár. Emellett Bubik Petrát, Szabó P. Szilvesztert is láthatják az érdeklődők. Érdekesség, hogy az inkább prózai szerepeiről ismert Nagy Sándort, Cseke Pétert, vagy Szerednyei Bélát is felkérték egy-egy szerepre. "Azt hiszem egyészen kiváló szereposztást sikerült összeállítanunk" - mondta Szabó László.

A musical 1937. és 1960. között játszódik, Puskás Ferenc 10 éves korától, amikor először igazolja le a Kispest, egészen addig, aikor a Reál Madrid színeiben megnyeri a Bajnokcsapatok Európa Kupáját - ez lényegében a futbalista pályafutásának összefoglalása - ismertette az alaptörténetet Szabó László. Hozzátette, jelzésértékkel megjelennek a későbbi pályafutás, élettörténet főbb mozzanatai is. Úgy fogalmazott, hogy a musical-lel Puskás futbalkarrierjére, és az e körüli sporttörténelmi részletekre, elemekre koncentráltak. "Ez is elég tömény lesz" - tette hozzá.

A Puskás musical producere arról is beszélt, hogy a színdarab teljes egészében valós eseményeken nyugszik és hűen mutatja be a kort. "Két szereplő - a Szabó P. Szilveszter által megformált Vörös elvtárs és a Bubik Petre megformálta Klára - szerepét leszámítva mindenki valós személy volt. Élt, teljes egészében azt tette és azt mondta, ami a darabban elhangzik" - hangsúlyozta Szabó László. Mint mondta, dramaturgiai okból építettek be két fiktív szereplőt, akik azonban akár létezhettek is volna, és tehették volna azt, amit a darabban tettek.

"Ez nem egy focimusical, ez egy hőstörténet. Egy legenda története, a legismertebb magyar története, aki azt sugallja, ami számunkra, magyarok számára a szerintem legfontosabb értékeket jelenti: hazaszeretetet, barátságot, hűséget, és közben persze csibészséget is" - mondta a producer.

Augusztus 20-án 15 és 19 órától játsszák a két előbemutatót az Erkel Színházban.

Nyitókép: puskasmusical.hu