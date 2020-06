Régi vágya válhat valóra Veszprémnek

Ragyogók, ez lesz a nevük az Európa Kulturális Fővárosa-program önkénteseinek – jelentette be a szlogen- és névpályázat eredményét Navracsics Tibor. Tavaly késő ősszel hirdették ki a veszprémi önkéntességi stratégiát, és most készül a Balaton régiós, ez 2023-ban közösségteremtési szempontból a legfontosabb program lesz – mondta a kormánybiztos.

„Az Európa Kulturális Fővárosa-pályázat egyik leghangsúlyosabb pontja éppen az, hogy Veszprém és a régió ne csak Európának mutassa meg magát, hanem közben erősödjön a helyi, illetve regionális közösség is. Mind az idősebbek, mind a fiatalabbak számára lehetőséget szeretnénk adni arra, hogy a rendezvényekbe bekapcsolódjanak szervezőként, rendezőként, segítsenek minket a munkánkban – fogalmazott a kormánybiztos, hozzátéve:

annyi önkéntesünk lesz, amennyit elbírunk.

Nagyon sok nyugat-európai példánk van, a leghíresebb, aminek talán majd az anyagi támogatására is fogunk, reményeim szerint pályázni, az éppen az Európai Szolidaritási Testület, amely az Európai Unió által finanszírozott, olyan koordinációs testület, amely lehetővé teszi a határon átnyúló önkéntességet is, tehát külföldről is érkezhetnek Veszprémbe és a balatoni régióba.”

Navracsics Tibor hozzátette, hogy az Európa Kulturális Fővárosa-program másik fontos előkészítő eleme a veszprémi utcakép-fejlesztési program.

„Ez az egyik olyan emblematikus pontja a felkészülési időszaknak, amely éppen azért fogalmazódott meg, mert mindenki, aki Veszprémben ismerős, pontosan tudja, hogy évek óta fennálló vágy, hogy a belváros, az Óváros tér és környéke élettel telítődjön meg esténként, illetve hétvégente, a hivatali órákon túl. Azt láttuk, hogy a pontszerű újítások nem vezetnek eredményre, éppen ezért azzal próbálkozunk most majd, hogy a Papírkutyával kezdve, majd több üzlethelyiséget is felújítva és bérbe adva

megpróbáljunk új életet lehelni Veszprém belvárosába, vagy az eddigieknél is izgalmasabb életet hozni ide”

– emelte ki a kormánybiztos.

Navracsics Tibor arról is beszélt, hogy a 2023-ban esedékes programokat jelentősen nem hátráltatta a koronavírus.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt