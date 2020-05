„Életveszélyesen” rövidnek érzi a Színművészeti Egyetem a kapott időt

A Színház- és Filmművészeti Egyetem megbízott rektora szerint szeptember 1-ig

„képtelenül rövid idő” áll rendelkezésre, hogy az alapítványi forma megvalósuljon.

Ugyan az átalakulással kapcsolatos, az egyetemre háruló feladatok körének pontos meghatározásával a fenntartó még adós, jegyezte meg Upor László, de egészen biztosan át kell adni az ingatlanokat és ingóságokat az alapítvány kezelésébe, át kell állni egy másik munkaszerződés-típusra, módosítani kell a teljes könyvelést, amihez nincs se pénzük, se munkatársuk, se idejük elég. Egy egészen új rendszereket kell betanulniuk a munkatársaknak, miközben a vizsgák, felvételik és zárások időszaka tart, ami normális üzemmódban is túlzottan megterheli az egyetemet – emlékeztetett.

Az egyetem autonómiája ugyanakkor nem csorbul,

legalábbis a fenntartótól kapott korábbi tájékoztatások szerint – tette hozzá az InfoRádió kérdésére válaszolva Upor László. Vagyis a legfontosabb döntéshozószerv továbbra is a szenátus marad, amely a rektor személyéről is dönthet. Kettejük viszonya, illetve munkamegosztása a kuratóriummal azonban az alapítvány létrehozása körüli egyeztetést alkalmával dőlhet el, amin az adott szó szerint az egyetem munkatársai, a hallgatók és oktatók is részt vehetnek. A rektorhelyettes megjegyezte, az erre vonatkozó, szintén szeptember 1-i határidőt ugyancsak az „életveszélyesen rövid” kategóriába sorolják. Az átállás tényével, szükségességével nincs okuk vitatkozni, valószínűleg nincs is módjuk – fogalmazott a szakember –, és ebből kell a lehető legjobbat kihozniuk, de a sietség megnehezíti a dolgukat. „Hiszen a kapkodás feszültséget, a feszültség hibákat szül.”

A rektorhelyettes végezetül arra is kitért, bár garancia nincsen a Színház- és Filmművészeti Egyetem régi kérelmére, miszerint egy új és nagyobb kampuszt kapjon, de bíznak benne, hogy az előzetes ígéretek megvalósulnak. Mint mondta, a Népszínház utca–Nagykörút sarkán található épületkomplexumra az elmúlt évben készült koncepcióterv, és az államtitkárral, helyettes államtitkárral folytatott megbeszélés során fölmerült, hogy ez is részét képezheti a majdani csomagnak.

Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba