Marianne Faithfull is koronavírusos, kórházban kezelik

Marianne Faithfull megfázással bajlódott, emiatt nem is hagyta el otthonát, de hétfőn elment orvoshoz, ahol kiderült, hogy koronavírus-fertőzött. Azóta az állapota rosszabbodott, mert tüdőgyulladást kapott – adta hírül barátja, Penny Arcade.

A most 73 éves előadóművésznek, aki a hatvanas években azzal vált először híressé, hogy a Rolling Stones-frontember, Mick Jagger barátnője volt, majd önálló zenei karriert futott be, többször is volt súlyos egészségügyi problémája. A hetvenes években anorexiás volt és heroinfüggő, 2006-ban mellrákot diagnosztizáltak nála, de megoperálták, és meggyógyult. Egy évvel később bejelentette, hogy 12 éve küzd a hepatitis-C fertőzéssel, és azóta i több mozgásszervi problémával küzd – derül ki a Guardian cikkéből.

Ügynöke, Françis Ravard elmondta, hogy állapota stabil, szervezete jól válaszolt a kapott kezelésre. "Életében már annyi mindent túlélt, beleértve azt is, hogy ő Marianne Faithfull, ha legyőzné egy vírus, az igazi tragédia lenne" – írta róla Penny Arcade.

Nyitókép: Twitter