Jordán Tamás bejelentést tett budapesti karanténjából

Elmúlt 78 éves, ezért a Jászai-díjas Jordán Tamás azt gondolja, hogy bár egészségi állapota még a koronavírussal is dacol, egy ötéves új színház-igazgatói ciklust már soknak tartana, ezért 2021. január 31-én távozik a szombathelyi színház éléről.

Az InfoRádiónak nyilatkozva elmondta, a szakmában már többször találkozott a kérdéssel, hogy meddig akarja még csinálni az intézményvezetést.

A színházak a rendkívüli helyzetben most nem játszhatnak, így Jordán Tamás Budapesten "önkéntes szobafogságban" van, ki sem mozdult, de a színház is be van zárva Szombathelyen, ez pedig így is marad, amíg a veszélyhelyzet fennáll. Erről pedig így nyilatkozott:

"Ez rettenetes mindenkinek. A színháznak is. Mi ezért élünk. Beszélek a színészekkel naponta, szinte mindenkivel. Hősiesen viselik, megértik a kényszerhelyzetet. A nyugtalanságunk abból származik elsősorban, hogy nem tudjuk, mikor ér véget ez az állapot. Hogy vajon ősszel tudunk-e majd játszani, szabad lesz-e majd előadásokat tartani. Reméljük, hogy igen."

Látja ő is, hogy sok színház mindenféle lehetőségekkel próbálkozik, a szombathelyi teátrum is felteszi a YouTube-ra a repertoáron már nem lévő legsikeresebb darabokat, erről hírt is adnak.

A jövő évi terveiről szólva elmondta, a színház művészeti életében továbbra is részt vállalna.

