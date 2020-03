Rendkívüli üzenet a Színházi világnapján

"Jelenleg az egész világot sújtó koronavírus-járvány miatt küzdelmes napokat élünk, így a színházi világnapi üzenetnek még nagyobb a jelentősége" - olvasható az ITI Magyar Központjának MTI-hez eljuttatott közleményében. A magyar hagyományok szerint ezen a napon az előadások előtt elhangzik az üzenet.

Erre most nincs lehetőség, ezért Jordán Tamást, a nemzet színészét kérték meg, hogy olvassa fel Shahid Nadeem pakisztáni drámaíró üzenetét, amelyet minden magyar színházhoz és szakmai szervezethez eljuttattak. A teljes szöveg és a felvétel az interneten - többek között a Magyar Színházi Társaság honlapján - érhető el.

Shahid Nadeem A színház mint szentély című írásában úgy fogalmaz: amikor a jelen kihívásaira összpontosítunk, tulajdonképpen megfosztjuk magunkat attól a mélyen felkavaró lelki élménytől, amit a színház nyújtani képes.

Mint írja, a mai világban, amikor elhatalmasodik a vallási fanatizmus, a gyűlölet és az erőszak, amikor bolygónk egyre súlyosabb klímakatasztrófa felé sodródik, meg kell találnunk a módját, hogy újra visszanyerhessük spirituális erőinket.

"A színháznak nemes és fontos szerepe van azon energiák felszabadításában és mozgósításában, amelyek megakadályozhatják, hogy az emberiség szakadékba zuhanjon" - hangsúlyozza az író.

Dél-Ázsiában a művészek mély alázattal érintik meg a színpad deszkáját, mielőtt fellépnek rá. Ebben az ősi hagyományban összefonódik a spiritualitás és a kultúra - írja.

"Ideje helyreállítani ezt a szoros kapcsolatot művész és közönsége, múlt és jövő között" - fogalmaz, hozzátéve, hogy a színházi alkotás szent tevékenységgé válhat, a színészek megtestesülései lehetnek az általuk játszott szerepeknek.

- zárja szavait.

Shahid Nadeem

Shahid Nadeem elismert pakisztáni drámaíró az ország egyik legfontosabb kulturális intézménye, a pandzsábi Kortárs Színház művészeti vezetője. 1947-ben született Kasmírban, Lahoréban nőtt fel, pszichológiát tanult a Pandzsábi Egyetemen. Első darabját még diákként írta, de csak később, Londonban, politikai száműzetése idején kezdett komolyabban foglalkozni a drámaírással.



Több mint ötven darab szerzője, pandzsábi és urdu nyelven ír. Eddig háromszor börtönözték be politikai okokból a különböző katonai kormányzatoknak való ellenszegülés miatt. Börtönévei alatt is írt, ezeket a darabjait rabtársaival adta elő.



Darabjait pakisztáni és indiai színházak, továbbá London és New York mellett sok európai nagyvárosban is játsszák. Műveiben fontos, kényes és olykor tabunak számító társadalmi kérdéseket feszeget, olyanokat, mint a vallási szélsőségesség, a nők elleni erőszak, a kisebbségek kirekesztése vagy a véleménynyilvánítás szabadsága. A kortárs társadalmi kérdéseket és politikai témákat általában a hagyományos népies formákkal ötvözi, egyszerre szórakoztatóan és intellektuálisan izgalmasan - olvasható a közleményben az alkotóról, aki színházi munkássága mellett szépírást tanít.