Leállnak a színházak, nem mindenütt váltják vissza a jegyeket

Rendkívüli jogrendet és veszélyhelyzetet hirdetett a kormány, ennek egyik intézkedése, hogy megtiltják a 100 főnél nagyobb beltéri és 500 főnél nagyobb kültéri rendezvények megtartását. Bár az Örkény Színház Stúdiójában lehetne így előadásokat tartani, de Mácsai Pál igazgató az InfoRádiónak elmondta, hogy nem fognak játszani a stúdióban sem.

"A stúdiónk szűkös, nagyon közel ülnek egymáshoz az emberek, a fertőzésveszély fennáll. Ebből a szempontból mindegy, hogy nem éri el a százat a létszám.

Nem fogunk játszani. A lelkisége se lenne az igazi, ellentmondana a közösségi szolidaritásnak"

– mondta a színházigazgató.

Arról is beszélt, hogy már készültek erre a helyzetre, egy hete merült fel, hogy ez előállhat, és az elmúlt két-három nap már a felkészülés jegyében telt. Szerdán minden fővárosi fenntartású színház vezetője a főpolgármesteri hivatalban volt, ahol Karácsony Gergelytől kaptak tájékoztatást a várható változásokról.

Mácsai Pál arról még nem tud, hogy a kieső bevételt állami vagy fővárosi forrásból kompenzálják-e. "Rettentően nem mindegy, hogy a leállás meddig tart. A legrosszabb ebben, hogy nincs lejárata. A jegyeink április végéig el vannak adva, az anyagi sorsunkat az dönti el, hogy a nézők visszaváltják-e a jegyeiket. Ha úgy érzik, hogy azzal támogatják a színházat, ha nem váltják vissza, akkor ez április 30-ig nem okoz problémát. Utána viszont, ha addig nem tudnánk újra játszani, akkor nagyon komolyan érint majd" – mondta a pénzügyi terhekről.

Az igazgató szerint azonban az üres esték a színházi emberekre is nyomasztóan hatnak egy idő után. "Két napig olyan, mint egy vakáció, majd elindul a lelkiismeret mindenkiben, és

olyanok vagyunk, mint a cirkuszi lovak, hogy este van, az a dolgunk, hogy játsszunk embereknek"

– mondta, és hozzátette, most mindenféle megoldásokon gondolkodnak. Az egyik ilyen, hogy online közvetítenének egy-egy előadást, de egyelőre nem tudják, hogy megvannak-e ehhez a szükséges technikai és pénzügyi eszközök, és arról is dönteni kellene, hogy kik láthatnák így a darabokat.

"Még az is bonyolítja a helyzetet, hogy az Örkény egész társulata előadáspénz szerint jut jövedelemhez,

az a színész, aki nem játszik, nem is keres.

Nyilván ezt a színház nem hagyhatja. Bonyolult jogi, pénzügyi helyzet ez, nagyon sok megoldandó kérdéssel" – mondta Mácsai Pál.

Azt is elárulta, hogy a szerda esti előadást még megtartják, a csütörtökit már nem, utána pedig főpróbahét következik, ami nyolcnapos leállást jelent. Próbálni fognak, megtartják a házi főpróbát is, a premier napjáig elviszik a folyamatot, és remélik, hogy nézők előtt is hamarosan bemutathatják a két új előadásukat.

Sorra állnak le a magyarországi színházak A nagyobb teátrumok nem is tehetnek mást, hiszen az utasítás szerint zárt térben tilos minden 100 főnél nagyobb létszámú rendezvény megtartása. A fővárosi színházak közül máris bejelentette a leállást a Nemzeti Színház, a Madách, Katona József Színház és a Centrál. A Dumaszínházban csak a 100 fősnél nagyobb nézőszámú előadásokat nem tartja meg, a kisebbeket igen. Mint írják, a jegyárat visszatéríteni nem tudják, előadásaikhoz online hozzáférést ígérnek. A Vígben és a Pestiben már szerdán elmaradnak az előadások. Leállnak a nagy vidéki teátrumok is.

Nyitókép: MTI/Sóki Tamás