Cseke Péter: sok mindent át kell majd értékelni a járvány után

A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház valamennyi tagja teljes odaadással viseltet a szakma előtt álló kihívásokkal, mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Cseke Péter igazgató. Ennek tükrében a társulat igyekszik minden lehetőséget megragadni, hogy kiszolgálja a továbbiakban is a közönséget. Ebben többek között a Kecskeméti Televíziótól is segítséget kapnak, de az interneten, a közösségi médiában is tevékenyek.

Továbbá egy sorozat is indult, amelyben a színészek osztják meg mindennapjaikat, hogy mit csinálnak most, amikor az a furcsaság állt elő, hogy se nem próbálnak, se nem állnak színpadra, tette hozzá az igazgató, aki kiemelten fontosnak nevezte, hogy kapcsolatban maradjanak azzal az évadonkénti több mint 120 ezer nézőjükkel.

A színházat ért gazdasági veszteség mértékét most még csak tanulják, modellezik, magyarázta Cseke Péter, arra is kitérve, hogy

nagy az egyetértés a szakmán belül, hogy össze kell fogni, és át kell adniuk egymásnak a tapasztalatokat a színházigazgatóknak.

Így az interneten keresztül napi kapcsolatban állnak, megosztják, hogy épp mivel foglalkoznak, miben várnak esetleg tanácsot, vagy segítséget: „ez nagyon szépen és klasszul működik, miután a vidéki színházaknak van egy szövetsége Oberfrank Pál vezetésével, így sokat tanulunk egymástól.”

Az igazgató úgy véli, a jelenlegi járványhelyzet után sok mindent át kell majd értékelni, de nem kizárólag a színház és a közönség kapcsolatán belül, hanem magánemberként, országosan is. Biztos benne, hogy megerősödve, sok jó tapasztalatra tesznek majd szert, példaként említve a „Ne válts vissza jegyet!” társadalmi kezdeményezésre.

Cseke Pétet azt is megjegyezte, a színház egy csodálatos nagy varázslat, ami több mint 2500 éve működik, amit már sokszor féltettek különböző médiumok megjelenésével, de

a színház köszöni szépen, 2020-ban is, ha épp most nem is, de nagyon jól működik és telt házzal megy.

És úgy véli, ezt a „gyönyörűséget” a közönség is átérzi, hogy estéről estére rengeteg ember együtt tud örülni, együtt tud sírni és bizonyos katarzist átélni. Ami pedig semmi mással nem helyettesíthető, ezért is gondolja, hogy a nézők is megfelelő empátiával viseltetnek a színházak gondja iránt.

InfoRádió - Aréna – Cseke Péter (1. rész)

InfoRádió - Aréna – Cseke Péter (2. rész)

Nyitókép: MTI/Ujvári Sándor