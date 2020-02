Kiegyenesítették a magyar artisták útját a Cirque du Soleil-be

Régóta jár Budapestre tehetségkutatás céljából a francia kortárs cirkusz, a Cirque du Soleil, a közelmúltbeli cirkuszfesztivál alkalmával sem volt ez másképp - mondta el az InfoRádióban a budapesti székhelyű Baross Imre Artistaképző Szakgimnázium vezetője, Murainé Szakáts Ildikó.

"Már a nyáron kerestek minket, hogy szerveznek egy új programot, hogy a hozzájuk kikerülő fiatalok már olyan módon legyenek felkészítve, hogy nekik különösebb dolguk ne legyen velük, ne kelljen nagyon átképezni őket - vagyis az oktatási metódusukat szívesen átadnák az arra vállalkozó iskoláknak. Ezzel a Nexgen - következő generáció - programmal az elsőként keresték meg a szakgimnáziumunkat" - ecsetelte az igazgató.

A Barossban van egy csoport, amely egy speciális légtornász zsánert, az aerial cradle-t, más néven fix sitzet gyakorolja, és a franciák közülük válogatnának, ugyanis az egyik új, körülbelül két év múlva debütáló műsorukban egy ilyen típusú produkciót is szerepeltetnének. Az együttműködésről tavaly már megállapodtak, ennek csak első lépése volt a kéthetes workshop. A Cirque du Soleil már több évre előre gondolkodik, ez lehetővé teszi átfogóbb ösztöndíjprogramok indítását is.

A kéthetes kurzuson 18-an vehettek részt, és már közülük is

kiszemeltek maguknak a franciák jó néhány tehetséges fiatalt a showműsoraikba,

több szerre is, vagyis más szemmel is megnézik a diákokat. Ezért a Cirque du Soleil saját fizikai tesztjét is megcsinálják a programban résztvevők - ez más, az ő igényükre szabottabb, mint amit az iskola általában használ. "Vagyis ez, még ha most nem is így hívjuk, egy válogatás is" - tette hozzá Murainé Szakáts Ildikó.

Szóba került a tériszony is, ami nem ugyanaz, mint a magasban való félelem. A tériszonyos nem megy magasra, mert leszédül az első lépcsőfokokról, rosszabb esetben elájul. A magasban való félelem viszont egy természetes védekező ösztön, ez leküzdhető.

"Mi úgy tanítjuk a fiatalokat, hogy nem is hagyjuk kialakulni a félelmet, hanem alacsonyan, nagy bálákkal, biztonsági kötéllel szoktatjuk őket a magassághoz" - mondta a szakgimnázium vezetője. Hozzátette: egy kialakult félelem az artistamunka rovására is tud menni, mert aki fél, az azzal van elfoglalva, és nem tud a precíz, pontos feladatvégrehajtásra koncentrálni, ennek viszont előbb-utóbb rontás a vége.

Nyitókép: Pexels.com