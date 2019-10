Nem vállal több szerepet a legendás magyar színésznő

Galambos Erzsi a mai napig aktív, december 5-én lesz 88 éves, és azt mondta a Borsnak, hogy szinte még nem is élt. "A jóistentől kaptam egy levelet, hogy vigyázzak magamra, mert velem kezdi az örökkévalóságot" – mondta a színésznő, akit két darabban is láthat a közönség a József Attila Színházban: a Veszek egy éjszakát című előadás mellett a Mici néni két életében is. Utóbbit kilenc éve játsssza, de még mindig telt házzal megy.

"Új darabot viszont már nem vállalok: ebben a korban már felelősség elvállalni próbafolyamatot, fizikailag nem is lehet bírni - közölte Galambos Erzsi. Sosem voltam felelőtlen színésznő, az agyamban még mindig mindent el tudnék játszani, a vágyaim nem öregedtek, fejben még mindig hatalmasakat táncolok. Nem tehetem ki a kollégáimat annak, hogy esetleg rosszul leszek, és miattam kerül veszélybe a produkció."

