Nehezen beszél már Törőcsik Mari

Már nemcsak Velem, hanem hétfő óta vas megye díszpolgára is Törőcsik Mari. A színésznő a Blikknek elmondta, lassan ötven éve szeretett bele a festői településbe, és szeret ott élni a táj és az emberek miatt is. A 83 éves művész az ápolójával gyakran sétál a faluban, ahol rendre az állapota felől érdeklődnek a helyiek.

A Kossuth-nagydíjas színésznő sokat betegeskedik, de az utóbbi időben nem kellett hosszabb időt kórházban töltenie. Ennek örül, viszont továbbra is hiányzik neki a színház.

"Nagyon szeretnék újra játszani, de nem tudom, mikor és hogyan lenne ez lehetséges... Kicsit nehezen beszélek már, ami egy színésznél nem előny, bár vannak néma szerepek is. Egyelőre nem is nagyon dolgozom ezen, most az a fontos, hogy erősödjek, és úgy érzem, jól vagyok" - mondta a lapnak.

Novemberben ünnepli a 84. születésnapját Törőcsik Mari, és reméli, hogy minél több barát és kolléga látogatja meg és köszönti fel Velemben, ám a legfontosabb számára az, hogy a lánya és unokái ott legyenek a jeles napon.

