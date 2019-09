Stallonét és Pittet is lenyomta a brit sikersorozat moziváltozata

A nemzetközi filmpiacon az angol filmdráma eddig 41 millió dollárt forgalmazott. A filmet a sorozat alkotója, Julian Fellowes írta, és Michael Engler rendezte. A filmvásznon a sorozat eredeti szereplőit Hugh Bonneville-t, Elizabeth McGovernt, Michelle Dockeryt és Maggie Smitht láthatjuk viszont.

