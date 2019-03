Még soha nem látott gyűjteményből nyílik kiállítás

"A Bauhaus századik évfordulója alkalmából megszervezett kiállításon egy olyan alkotó műveit mutatjuk be, aki a fotográfiát alapjaiban rengette meg" - fogalmazott Baki Péter, a Mai Manó Ház igazgatója.

Tóth Balázs Zoltán, a kiállítás kurátora szólt arról, hogy a Magyar Fotográfiai Múzeum 87 darabos fotókollekcióval rendelkezik az 1946-ban elhunyt Moholy-Nagy Lászlótól. A festőként, formatervezőként, filmesként is ikonikus művész fotográfiáit három tematikus csoportban mutatja be a tárlat: az első egységben fotogram kísérletei, a másodikban fotóplasztikái, a harmadikban egyéb kísérletei, absztrakciói láthatók, és megtekinthető a Fekete-Fehér-szürke fényjáték című filmje is.

