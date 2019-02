Meghalt Albert Finney

Rövid betegség után 82 évesen elhunyt Albert Finney brit filmszínész, akit pályafutása során ötször jelöltek Oscar-díjra - jelentette a BBC.

Sad news: versatile, prolific British actor #AlbertFinney has passed away. RIP to probably the finest thespian to ever portray famed Belgian detective #HerculePoirot pic.twitter.com/P6hqbOeW24