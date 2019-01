Trópusi thriller és skót történelmi film - heti moziajánló

Az ír szépség Saoirse Ronan és a film végére látványosan elcsúfított Margot Robbie főszereplésével került a héten a mozikba a Két királynő című film, amely a filmvásznon talán legtöbbet látott női sorsokról, Stuart Mária és I. Erzsébet történetéről szól.

Ezúttal Stuart Maria játssza a főszerepet, az ő életrajzi drámáját vitte vászonra a színház világából érkezett elsőfilmes rendezőnő, Josie Rouke. Vízer Balázs kritikája a színészi játék mellett a film lenyűgöző látványvilágát emeli ki, a díszletek, jelmezek cizelláltságát, a kelméktől a lószerszámokig minden tökéletesen megmunkált. A film mégsem tökéletes, mert - ahogy írja - hiányzik belőle az igazi drámaiság.

A Két királynőnél, sokkal nagyobb izgalmakat rejteget a jövő héten a mozikba kerülő, a legjobb filmnek járó Oscar-díjért is nagy eséllyel induló A kedvenc című történelmi film, amely szintén a női uralkodás buktatóiról szól. Giórgosz Lánthimosz rendezése I. Anna brit királynő kegyeiért folytatott küzdelemről mesél humorosan, groteszkül és drámaian.

Matthew McConaughey és Anne Hathaway főszereplésével egy pszichothriller, a Vihar előtt című film is a héten kerül a magyar mozikba.

Bármennyire is üdítő környezetben, egy csendes, trópusi szigeten játszódik a film, és bármennyire is egy jóképű harmincas férfi a főhőse, csupa nyomasztó titok és megoldatlan élethelyzet nyomja a nap barnított vállait. Aztán még volt felesége is felbukkan, és arra kéri, hogy tízmillió dollárért ölje meg az új férjét, akiért annak idején faképnél hagyta őt. Vízer Balázs kritikája szerint bár a film a végén váratlan fordulatot hoz, valójában egy vontatott, nagy szenvedés az egész. A Vihar előtt az IMDb-n is csak 5,1-es értékelést kapott.

David és Nic Sheff a neves újságíró apa és fia külön-külön naplóban dolgozták fel a fiú drogfüggőségét, mindkét könyv bestseller lett. Most pedig film készült az igaz történetből Steve Carell és Timothée Chalamet főszereplésével.

A Csodálatos fiú című alkotás hitelesen és a szülők szemszögéből is láttatva bemutatja a drogfüggőség drámáját. Hogy hogyan teszi tönkre a családot ez a beteges állapot, hogyan lehet meghúzni a határt a segítségnyújtásban. A Hetedik sor közepe kritikusa szerint a filmnek a dialógusok az erősségei, hibátlan az alkotás, mégis a pontosan megírt dráma ellenére szenvtelen marad a mozi, és így a katarzis elmarad. A film az IMDb-n 7,3-es értékelést kapott.

Egy, a Berlinálén a zsűri nagydíját, az Ezüst Medvét elnyert lengyel filmet is bemutatnak a héten a magyar mozik.

Malgorzata Szumowska Arc című új filmje szintén megtörtént eseményeket dolgoz fel. Ha az ember a Google utcatérképén barangol a lengyelországi Świebodzin városkában, nem tudja úgy fordítani a kamerát, hogy ne bukkanjon fel a házak fölé magasodó hatalmas Krisztus Király szobra, amely 33 méteres magasságával nagyobb, mint a Rio de Janeiró-i Megváltó Krisztus. Ezen a hatalmas monstrumon dolgozik az Arc című film főhőse, Jacek. A fiatal férfi egyszerűen él, szereti a barátnőjét, a kutyáját és a metál zenét, mígnem egy nap a szobor megmunkálása közben baleset éri, és a nagy eséstől olyannyira roncsolódik az arca, hogy ő lesz az első ember az országban, akin teljes arcátültetést kell végrehajtani. A film az ő tragédiájáról szól egy groteszk vígjátékba illő társadalomrajzba illesztve.

Szintén a groteszk humor és egy romlásba hajló emberi sors jellemzi Az örökösnő című svéd drámát. A költőien szép képeket is felvonultató alkotás egy 68 éves koráig az örökségére váró nő története, aki ráeszmél, hogy a Stockholm belvárosában megörökölt bérház sem fogja helyrerakni eddig elpuskázott életét.

