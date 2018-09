Erős mezőnyből választották ki Nemes Jeles László új filmjét

A hét bizottsági tag és a két meghívott szakember először értékelte a listán szereplő filmeket, majd szavazott – árulta el az InfoRádiónak Havas Ágnes. A Magyar Nemzeti Filmalap vezérigazgatója hozzátette: most hosszabbra nyúlt a vita, hiszen több olyan film is az esélyesek között volt, amely nemzetközi díjat nyert.

Végül belátták, az a legfontosabb, hogy a nevezett film valamelyest ismert legyen a külföldi közönség számára is. A Napszállta pedig teljesítette ezt a kritériumot, köszönhetően Nemes Jeles László nemzetközi hírnevének, az alkotás velencei bemutatójának, valamint annak, hogy elnyerte a Nemzetközi Filmkritikusok Szövetségének díját.

Másik előnye Nemes Jeles László alkotásának, hogy az egyetlen, amely rendelkezik amerikai forgalmazóval. A Sony kapcsolatrendszerével és anyagi lehetőségeivel jól tudja segíteni a film sikerét – emelte ki a Magyar Nemzeti Filmalap vezérigazgatója.

A Nemzetközi Torontói Filmfesztiválon is bemutatkozott a film, sőt kedden és szerdán is vetítik azt. Ezért is volt lényeges mostanra időzíteni a magyar nevezés bejelentését, hiszen a hír a nemzetközi sajtóba is bekerül, így erről a rendezvényre látogató szakmabeliek is tájékozódhatnak róla.

Decemberben kiderül, melyik alkotás kerül a legjobb a 9 shortlistes film közé, majd január második felében hozzák nyilvánosságra azt az öt címet, mely az Oscar-gálán szerepel majd.

Nyitókép: MTI/AP/Invision/Joel C Ryan