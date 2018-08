Kiszámíthatatlanná válhat az Oscar-gála

Korábban beszámoltunk róla, hogy a populáris filmek irányába nyit, és egy új kategóriát vezet be az Oscar-díjakról döntő filmakadémia. Ezen kívül a díjátadó gála jóval rövidebb lesz a megszokottnál, "mindössze" három óráig fog tartani. Feltehetjük a kérdést, hogy több mint négyórányi műsort hogyan préselnek bele három órába, de erre is van megoldás.

A tervek szerint a kisebb kategóriákat, amik nem annyira érdeklik a nézőket, a reklám idején "lezavarnák", majd a reklámról visszajőve gyorsan összefoglalnák, hogy kik kapták a díjakat - mondta a változásokról az InfoRádiónak Köller Kristóf filmes szakíró, a Hetedik sor közepe filmes portál munkatársa.

Az Oscar-gála változásai mögött több ok is meghúzódik. Az egyik ilyen, hogy

a gálát sokat és sokan támadták az elmúlt években, mert kiszámítható volt, szinte mindig a papírforma érvényesült. Ezért bővítették 2016-ban 683 új taggal az akadémiát.

A mostani új kategória is azt a célt szolgálná, hogy maga a gála végre kiszámíthatatlanabbá válhatna - tette hozzá.

Mindemellett az is fontos szempont, hogy a nézőket már nem érdekli annyira a "nagy csilivili átadó", hiszen a 90. díjátadót 19%-kal nézték kevesebben, mint az előzőt 2017-ben. Idén már csak 26,5 millió embert ültetett a tévé elé a korábbi 32,9 helyett, vagyis

az új kategória fő célja a nézőszámnövelés lehet. Így ugyanis olyan filmeket is jelölni tudnának a gálán, amiket a fiatal generáció imád

- mondta Köller Kristóf.

Diszkrimináció?

Tavaly a főbb kategóriákban egyetlen színes bőrű színészt sem jelöltek Oscarra - emlékeztetett a szakíró, hozzátéve, hogy ebből volt is botrány, utána pedig után jöttek a változtatások.

Sokan rebesgetik azt, hogy a Fekete Párduc című film miatt hozták létre ezt az új kategóriát, és meg akarják vele nyeretni a díjat, de a szakember szerint ez nincs így. "Az elmúlt években a Holdfény - amelynek színes bőrű a főszereplője és a rendezője is - a legjobb film kategóriában tarolt, és bebizonyította, hogy hiába változik maga a bizottság, attól az embereket még nem feltétlenül érdekli a gála" - mondta a filmes portál munkatársa.

Mi lesz a mérce az elbírálásnál?

Köller Kristóf szerint ha valakit népszerű film kategóriában jelölnek, attól elveszik az esélyt, hogy a legjobb film kategóriában is sikeres legyen. Látványos, de mély mondanivalóval rendelkező film is lehet közönségkedvenc - különféle típusú filmek vannak a témák és a költségvetés szerint is.

"Azt szokták mondani, hogy a közönségkedvenc film sikerét a bevételek alapján lehet lemérni. Igen ám, de ha egy kis költségvetésű film sikere hoz a stúdiónak 50-60 milliót, az már egy nagy siker. Ugyanakkor egy 200-300 millióból készülő Csillagok Háborúja vagy egy Bosszúállók az egymilliós bevételi álomhatárt is átlépi, tehát ebben is hatalmas különbség van a két típus között" - magyarázta Köller Kristóf.

