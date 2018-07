Friss hírek Törőcsik Mari állapotáról

Töröcsik Mari egy utolsó interjút adott a Nők Lapjának, úgy nyilatkozott, hogy csak is akkor vállal újabb színházi szerepet, ha képviselni tudja azt a színvonalat, amit magától megkövetel.

„Locsogtam egész életemben, ha kellett, ha nem, most már itt az ideje, hogy végre befogjam a számat. Adok még egy utolsó interjút, de ezzel, legalábbis jó időre, be is fejeztem – nyilatkozta Törőcsik Mari a Nők Lapjának.

A Nemzet Művésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth-, kétszeres Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas magyar színművésznő, kiváló és érdemes művész úgy nyilatkozott az újságnak, hogy nem biztos, hogy szükség van még rá. Arról, hogy tervezi-e, hogy színpadra lép úgy fogalmazott: „attól is függ, hogy milyen állapotban leszek, hogy méltóképpen tudom-e képviselni azt a színvonalat, amit elvárnak tőlem, amit elvárok, amit az elmúlt évtizedekben folytonosan megköveteltem magamtól, és amiből nem vagyok hajlandó engedni.”

Törőcsik Mari még tavasszal fogadta el Jordán Tamás meghívását a szombathelyi Weöres Sándor Színházba egy színpadi beszélgetésre. Június 3-án lett volna megtartva az est, de le kellett mondania. Jordán Tamás és Törőcsik Mari akkor abban egyezett meg, hogy ha a lehetőségek engedik, ősszel tartják meg a beszélgetést.

Jordán Tamás igazgató az InfoRádió kérdésére megerősítette, hogy úgy tervezik, megtartják szeptemberben a színpadi beszélgetést.

„Törőcsik Mari egészségi állapota szinte napról napra javul, kimegy az utcára, és ott sétál”

- számolt be a legfrissebb hírekről Jordán Tamás.

Az egyik utolsó interjú után tehát, a tervek szerint még láthatják a nézők színpadon a Nemzet Színészét.

Nyitókép: Zih Zsolt