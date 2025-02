Dave Folio, a Scottsdale-i tűzoltóság szóvivője sajtótájékoztatón elmondta, hogy a balesetben legalább négy másik ember megsérült. Egy ember az egyik repülőgép belsejében rekedt, és az elsősegélynyújtók a kiszabadításán munkálkodnak - mondta, míg három másik embert a környékbeli kórházakba szállítottak. Folio nem közölt más részleteket, és az nem volt azonnal világos, hogy mi okozta a repülőgép kicsúszását a kifutópályáról.

A CNN később azt írta, a texasi Austinból érkező Learjet 35A típusú gép a Mötley Crüe frontemberének, Vince Neilnek a tulajdona. Neil nem volt a fedélzeten, két pilóta és két utas volt a gépen – mondta az énekes képviselője, Worrick Robinson. A jármű egy Gulfstream G200-as repülőgépnek ütközött neki.

Kelli Kuester, Scottsdale város önkormányzatának szóvivője azt mondta, az első jelek szerint nem nyílt ki a leszálló repülő bal oldali futóműve nem nyílt ki, ez okozhatta a balesetet.

One person is dead and four others are injured after a Learjet 35A veers off the runway after landing at Scottsdale Airport and crashes into another aircraft, according to the Federal Aviation Authority.



"According to initial reports, the Learjet’s left main landing gear failed… pic.twitter.com/QGbVYTTnds