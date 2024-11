Két emeletes busz karambolozott, sokan kórházba kerültek Manchesterben

Két double-decker ütközött össze, 17 ember sérült meg, de egyikük sincs súlyos állapotban - írja a Sky News. A baleset Manchester északkeleti részén, a Rochdale Road and Livesey Street kereszteződésében történt.

Really Hope Everyone is ok ?? I actually told a few friends that I thought there was going to be a bus crash about 2 weeks ago, even though they are a rare occurrence. Feel ill to see it ? #Manchester https://t.co/MfkRTEklkZ