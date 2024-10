Döbbenetes jele vannak az éghajlatváltozásnak Japánban

Sajtóértesülések szerint a Japánban található Fudzsi-hegy teteje még mindig csupasz, ami azért számít rendkívülinek, mert a feljegyzések 130 évvel ezelőtti kezdete óta nem volt példa ilyesmire. A BBC szerint Japán legmagasabb hegyének csúcsain általában október elejére esik egy kis hó, de a szokatlanul meleg időjárás miatt idén eddig még nem esett hó - írja a liner.hu.

Az AFP hírügynökség szerint 2023-ban október 5-én láttak először havat a csúcson. Japánban az idén rekordmeleg volt a nyár: a június és augusztus közötti hőmérséklet 1,76 Celsius-fokkal volt magasabb az átlagosnál. Sőt, még a szeptemberi hőmérséklet is jóval meghaladta a szokásos értékeket.

Update on climate crisis: there’s been no snow so far on Japan’s Mt. Fuji, which typically starts getting snow in late September to early October.



This is the farthest the mountain has gone without snow in 130 years (in all recorded time) pic.twitter.com/Vj8gE41J7r