Elemző: „politikai öngyilkosság” lenne, ha a grúz kormány túlságosan közel kerülne Oroszországhoz

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, a jelenlegi kormánypárt, a Grúz Álom–Demokratikus Grúzia nyerte a hét végén tartott parlamenti választásokat a kaukázusi országban, az eredményt azonban a négy pártból álló EU-szimpatizáns ellenzék és az ország Nyugat-barát elnöke, Szalome Zurabisvili sem fogadja el. Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, valamint az Európai Bizottság a választások alatt a megfigyelők által észrevételezett szabálytalanságok azonnali és átlátható kivizsgálását szorgalmazta. Josep Borrell figyelmeztetett, hogy mind az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ), mind a Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (ODIHR) előzetes jelentése szerint „feszült légkörben zajlottak a választások, a voksolás titkosságát pedig több alkalommal megsértették”, továbbá a megfigyelők megítélése szerint gyakori volt a szavazók – különösen a közalkalmazottak – megfélemlítése is.

Josep Borrell hozzátette: a megfigyelők emellett egyenlőtlen versenyfeltételeket és megosztó kampányt vetettek a grúz hatóságok szemére, kiemelve, hogy a nemrég elfogadott törvénymódosítások vélhetően hatással voltak a választásokra is. „Bármely jogszabály, amely aláássa a grúz állampolgárok alapvető jogait és szabadságát, ellenkezik az EU alapjait jelentő értékekkel, így hatályon kívül kell helyezni azokat” – olvasható az Európai Bizottság közleményében.

Aggodalmát fejezte ki az Európa Tanács

A strasbourgi székhelyű Európa Tanács (ET) jelentésében azt írja, bár a választási kampány szabadon zajlott, a jogi keret pedig megfelelő volt a voksolás lebonyolításához, a finanszírozásban ugyanakkor egyenlőtlenségeket lehetett észrevenni. A testület kifogásolta a szavazókra nehezedő nyomást, a szavazatvásárlások gyanúját és a megfélemlítést, elsősorban a vidéki választókörzetekben.

„A választást súlyos, a politika és a média köreiben uralkodó megosztottság, az ellenzék és a civil társadalom elleni gyűlöletkampány és az elnök iránti ellenérzések árnyékolták be” – jelentette ki Iulian Bulai, az ET Parlamenti Közgyűlése (PACE) Grúziába küldött delegációjának vezetője.

Az ET hozzátette: bár a grúz alkotmány garantálja a nemek egyenlőségét, idén több olyan jogszabály-módosítást eszközöltek, amely a pártlistákon szereplő nők számának jelentős csökkenéséhez vezetett. A közleményben azt írják, pártok programjaiban nem voltak kifejezetten nőknek szóló üzenetek, a politikában részt vevő nők pedig még mindig számos negatív előítélettel, olykor pedig még erőszakkal is szembesülnek.

A testület közleményében idézik továbbá a NATO-delegáció vezetőjét, Faid Öztrakot is, aki úgy fogalmazott, hogy a személyi szabadság iránti elkötelezettség, illetve a demokrácia és a jogállamiság tiszteletben tartása alapvető feltétele a NATO-tagságnak. „Ez a választás a grúz demokrácia újabb kritikus próbája volt, az ezt követő fejlemények pedig ismét próbatételt jelentenek” – tette hozzá.

Az ET aggodalmát fejezte ki amiatt is, hogy a kampány során a kormányon lévő Grúz Álom egyik képviselője azt mondta, fontolgatják az ellenzéki pártok betiltását a választást követően. (MTI)