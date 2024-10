Az eddigi kormánypárt nyerhette a választást Grúziában

A CIK szombat esti közlése szerint a négy pártból álló ellenzéki koalíció a szavazatok mintegy 38 százalékát szerezte meg a voksok 70 százalékának összesítése alapján.

Szalome Zurabisvili elnök az X mikroblogon azt írta, hogy „az európai Grúzia a szavazatok 52 százalékát kapta a választási csalásokra irányuló kísérletek és a diaszpórából érkező szavazatok ellenére”.

A szombati választásokon a grúz parlament 150 képviselőjét választották meg.

A grúz választási bizottság közlése szerint a részvételi arány 58,94 százalékos volt.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök már gratulált a Grúz Álom vezetőjének, Irakli Kobakidzének, amit az X-en tett közzé. A bejegyzésben úgy fogalmazott: „Grúzia népe tudja, mi a legjobb az országának, és ma hallatta a hangját!”

Congratulations to Prime Minister @PM_Kobakhidze and the Georgian Dream party on their overwhelming victory at the parliamentary elections today. The people of #Georgia know what is best for their country, and made their voice heard today!