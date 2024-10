Donald Trump szerint ezt kellene tennie Izraelnek

A republikánus politikus egy fayetteville-i rendezvényen fejtette ki véleményét, reagálva Joe Biden korábbi nyilatkozatára. A demokrata elnök arra a kérdésre válaszolt, hogy Izrael célba vehetné-e Irán atomprogramját.

A volt elnök kritizálta Biden álláspontját, miszerint Izraelnek nem kellene csapást mérnie Irán nukleáris létesítményeire. Trump szerint ez téves megközelítés, és hangsúlyozta a nukleáris fegyverek jelentette veszélyt.

In contrast to the current White House position, Trump says Israel should attack Iran’s nuclear facilities. This is why Iran is helping to get Kamala elected and why Israelis hate her and love him. pic.twitter.com/9hujRZ3OrL