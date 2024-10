Legalább hat halálos áldozata van a Bejrút központjára mért légicsapásnak

A libanoni főváros központjában álló több emeletes épületben egy, a Hezbollahhoz köthető egészségügyi központ működött - jelentette a BBC. Az izraeli hadsereg szerint sebészeti pontosságú csapást mértek a házra, amely csak pár méternyire állt a libanoni parlament épületétől.

Helyszíni beszámolók szerint ezen kívül még öt másik helyszínt is támadtak az izraeli harci gépek Bejrút déli, többnyire síiták lakta negyedében.

⚡???? Israeli army says it launched another 'precise' strike on Beirut



• Israel struck the Islamic Health Authority center in Beirut, Lebanese TV channel Al-Manar reports#LebanonUnderAttack #Israel #Lebanon #Beirut #Hezbollah #Iran #IsraelAttack pic.twitter.com/35eW9QynML