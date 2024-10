Kigyulladt a Ryanair egyik utasokkal teli gépe Olaszországban – képek, videó

Ismét egy rémisztő eset történt egy repülőtéren: ezúttal a Ryanair FR8826-as számú gépével akadt probléma, amely az Olaszország déli részén fekvő Brindisből tartott volna Torino felé. A gép már az utasokkal a fedélzeten felszállásra készen állt, amikor a személyzet észrevette, hogy füstöl valami a hajtóműnél, ami később lángokba borult – írja a Mirrorra hivatkozva a Blikk.

A füst láttán azonnal megszakították a felszállást, a tűzoltóság pedig egy felfújható csúszdán menekítette ki a fedélzeten tartózkodó 184 utast. A brit lap jelentése szerint nem történt komolyabb személyi sérülés a baleset során, az utasokat sikerült épségben leszállítani a gépről. Az ország déli részén lévő repülőteret a veszélyhelyzet miatt be kellett zárni.

Ryanair Boeing 737-8AS aircraft (9H-QCB) engine caught fire at Brindisi Airport, Italy, nearly 200 passengers evacuated through emergency evacuation slides .



Flight FR8826 was preparing for take-off at Brindisi Airport in Italy when flames appeared from the Right engine.



The… pic.twitter.com/UBziP9pKf0