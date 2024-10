Izrael szárazföldi hadműveletet indított Libanon ellen, robbanások a határnál

Az izraeli hadsereg közleménye szerint az ország déli részén végrehajtott műveletekben a Hezbollah libanoni síita fegyveres szervezethez tartozó célpontokat támadnak. Az X közösségi felületen közzétett tájékoztatás szerint pontos felderítési információkon alapuló, célzott szárazföldi razziákról van szó. A szárazföldi erőket repülőgépekkel és tüzérséggel támogatják.

Olyan célpontokról van szó, amelyek a határhoz egészen közeli településeken helyezkednek el, és "közvetlen veszélyt jelentenek az észak-izraeli közösségekre" - áll a közleményben.

