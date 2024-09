A brit hírszerzés szerint fájdalmas találatokat kapott az orosz ellátás

A Minisztry of Defence által közzétett anyag három pontban foglalta össze a friss értesüléseket - írja a Portfolio. Ez a három fontos pont a következő:

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 September 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/tBwYVxxpL5 #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/jfX5PBej3x