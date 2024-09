Nagy roham indult a híres ukrán erődváros ellen

Mintegy két éven keresztül ellenállt az orosz támadásoknak a donbaszi erődváros, Vuhledár, friss felvételekből azonban úgy tűnik, megkezdődött a település ostroma – írja a Portfolio.

Az alábbi felvétel az orosz csapatok (vélhetően) kedd reggeli, masszív tüzérségi előkészítését mutatja be:

Más, meg nem erősített információk szerint az orosz erők elfoglalták a várost keletről határoló 532-es főutat, és Vlagyimir Putyin katonái már a város utcáin harcolnak.

? #Russian army has entered #Vuhledar.



The imminent fall of #Ugledar #vuhledar improves the #strategic position of the #Russian army in the #Donbas

It allows both #defense in depth & #offensive options threatening the entire SW of #Donetsk Oblast along with #Pokrovsk 's… pic.twitter.com/Wgig09uUSI