Sikeres orosz ellentámadások Kurszk régióban, településeket foglaltak vissza – térképek

Friss térképeket közölt a War Mapper nevű független, háborús konfliktusokkal foglalkozó blog a Kurszk régióban zajló orosz ellentámadásról és a donyecki harcokról. Értékelésük szerint az oroszok Kurszk megyében legalább három települést visszafoglaltak, illetve még néhányba betörtek, ahol jelenleg is harcok folynak – írja a Portfolio.

Közben az ukrán csapatok megközelítették Veszoloje térséget, és valószínűleg az lehet a céljuk, hogy bekerítsék a Sznagoszty térségben nyugati irányból nyomuló orosz alakulatokat.

Ukraine / Russia war map updates:



Russia launched a counteroffensive in Kursk, reclaiming control of at least three settlements and pushing more into contested status.



