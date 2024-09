Az ellenzéki ANO sikerét hozta az önkormányzati és a részleges szenátusi választás Csehországban

A regionális önkormányzati választáson az Andrej Babis volt kormányfő vezette tömörülés a 13 régióból tízben végzett az első helyen. A Dél-csehországi régióban a kormánykoalíciós Polgári Demokratikus Párt (ODS), a Libereci régióban a Polgármesterek és Függetlenek (STAN), a Dél-morvaországiban pedig a kormánykoalíciós pártokat tömörítő Spolu koalíció végzett az első helyen.

Országos szinten az ANO megszerezte a szavazatok mintegy 35 százalékát, a második a kormánykoalíciós Polgári Demokratikus Párt 6 százalékkal.

A szenátori mandátumok megszerzéséhez a szavazatok több mint ötven százaléka szükséges, ami most rekordszámú öt jelöltnek sikerült az első fordulóban. Hárman megvédték szenátori tisztségüket: Pavel Fischer (TOP 09) Prágában, Jirí Cunek (KDU-CSL) Vsetínben, Petr Vícha (SZOCDEM) Karvinában védte meg mandátumát, míg Ostravában Martin Bednár (ANO), Karlovy Varyban pedig Jana Mracková Vildumetzová (ANO) szerzett új hatéves szenátori megbízatást.

All Czech gov parties got destroyed in regional elections one year before parliament elections and received combined half the votes as one main opposition party ANO (813K votes). Well deserved for ass licking EU/UA.https://t.co/tFpDzPjsEU pic.twitter.com/ymAGenbYoS