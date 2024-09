Orbán Viktor Olaf Scholznak: beszéljünk az elefántról a szobában!

Orbán Viktor csütörtökön az X-en elhelyezett posztban üzent Olaf Scholz német kancellárnak, az apropó a migráció kapcsán bevezetett német határőrizet volt.

A magyar kormányfő azt tudakolta német kollégájától, miként látja most összességében a határőrizet kérdését.

"Most, hogy már Olaf Scholz, német kancellár is szigorú határellenőrzésre szólít fel, úgy vélem, beszélnünk kell az elefántról a szobában: hogyan lehet megvédeni az EU külső határait, ha azokat, akik ezt megteszik, az Európai Bizottság megbünteti?" - olvasható a posztban.

A magyar miniszterelnök ezzel a kérdéssel arra is utalt, hogy azért, amit most a német központi kormányzat bevezet, a magyar kormányt egy határszakasz kapcsán súlyosan megbüntetik.

Ismert, Nancy Faeser német külügyminiszter kedden bejelentette: újra szigorú határellenőrzést vezetnek be az illegális migráció és az elmúlt hetekben történt iszlamista támadások miatt, amelyek a kormány szerint befolyásolták a tartományi választások eredményét is. A döntést Olaf Scholz német kancellár is támogatta, ugyanis a német kormánykoalíció nem szerepelt jól a kelet-németországi tartományi választásokon - olvasható az Index összefoglalójában.

Korábban a témában Orbán Viktor szintén üzent már: "üdv a klubban".

Now that even @Bundeskanzler Scholz is calling for strict border contols, I believe we need to talk about the elephant in the room: how is it possible to defend the external borders of the EU, if those who do so are punished by the European Commission? #StopMigration