Mihajlo Podoljak ukrán lapok szerint a Noviny Live csatornának adott interjújában az orosz, ukrán, európai gáz- és olajszállításokról beszélt. Amikor arról kérdezték, hogy Ukrajna nem kívánja megújítani az Oroszországgal kötött gáztranzit-megállapodást, azt mondta: "Európa diverzifikálta olaj- és gázellátását Oroszországból, amely már nem tölti be azt a szerepet, mint 10 vagy akár 5 évvel ezelőtt Európában, majd hozzátette: "hadd emlékeztessem önöket, hogy a gáz mellett a Druzsba olajvezeték is leáll 2025. január 1-től".

