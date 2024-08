Zsinagógánál robbantottak Franciaországban

Robbanás történt egy franciaországi Montpellier közelében lévő La Grande-Motte zsingagógája előtt , egy rendőr megsérült – írta a BBC.

A francia belügyminiszter utóbb azt közölte, hogy szándékos gyújtogatás történt. Gerald Darmanin az X-en támogatásáról biztosította a a zsidó lakosságot és az önkormányzatot.

A dél-franciaországi város polgármestere, Stéphane Rossignol, közölte, hogy térfigyelőkamerák rögzítettek egy férfit, aki felgyújtotta a két autót az épület előtt. Az egyik kocsiban gázpalackok voltak.

???TERRORIST ATTACK IN FRANCE?



Interior minister, Gerald Darmanin:

"An attempted arson attack, clearly criminal, hit the synagogue of La Grande Motte this morning.



I want to assure our Jewish fellow citizens and the municipality of my full support."