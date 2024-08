Egy biztonsági kamera is felvette a luxushajó végzetét - videó

A felvételt a az ügyészség is vizsgálja annak érdekében, hogy minél tisztább képet kapjanak a történtekről - írja az Index. A regionális polgári védelem és a Vöröskereszt emberei ruhát és alapvető szükségleti cikkeket vittek a túlélőknek, akikről egy szálloda személyzete gondoskodik.

Két különböző videómegfigyelő rendszer kamerái rögzítették a Bayesian vitorláshajó elsüllyedésének pillanatait augusztus 19-én, hétfőn, hajnali 4 órakor. Az első videón az látszik, hogy a hajó felett átcsapnak a hullámok, majd néhány másodperc múlva a vitorlás eltűnik a habokban. Egy második videó – amelyet egy, a helyszíntől 200 méterre lévő villa térfigyelő kamerái készítettek – a hajót mutatja, amint az elsüllyed a szicíliai Porticello előtt.

Mindössze hatvan másodperc alatt eltűnt a hajó – nyilatkozta a villa tulajdonosa a Giornale Di Sicilia című lapnak, hozzátéve, hogy a házban felszerelt mintegy húsz kamera közül csak egyet nem tett tönkre a vihar. A videókat a Termini Imerese-i ügyészség is megkapta, és hétfőn vizsgálatot indított a hajóbaleset ügyében, a főügyész pedig a Santa Flavia-i Domina-Zagarella üdülőhelyre utazik, hogy meghallgassa az ott megszállt túlélőket.

A tornado has sunk the superyacht Bayesian off the coast of #Sicily, #Italy, with 22 people on board, including tycoon Mike Lynch, also known as the "British Bill Gates." Rescuers have found the body of the chef, while seven others, including the billionaire himself, are still… pic.twitter.com/wLvGigX2Cz