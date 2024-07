Súlyos börtönbüntetésre ítéltek egy amerikai újságírót Oroszországban

Az orosz főügyészség 18 év kiszabását kérte. Gershkovich nem ismerte el bűnösségét. A főügyészség szerint Gershkovich, a The Wall Street Journal című napilap munkatársaként az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) megbízásából 2023 márciusában Szverdlovszk megyében titkos információkat gyűjtött az Uralvagonzavod Kutatási és Termelési Komplexum Rt. hadiipari vállalatról.

A hatóság szerint törvénysértő tevékenységét az amerikai újságíró "gondos konspirációs intézkedések mellett" folytatta. Az előzetes vizsgálatot az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) nyomozati osztálya végezte. Evan Gershkovichot 2023. március végén Jekatyerinburgban vették őrizetbe. Az FSZB szerint megpróbált titkos információkat szerezni az orosz hadiipari komplexum egyik vállalatának tevékenységéről.

A court in Yekaterinburg has convicted Wall Street Journal reporter Evan Gershkovich of espionage and sentenced him to 16 years in a high security penal colony. The trial has been dismissed as a ‘sham’ by US officials & the WSJ. pic.twitter.com/1tSodId4pR