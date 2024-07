Franciaország: baloldali győzelem, de patthelyzet a parlamentben

Franciaországban politikai patthelyzet alakult ki, miután a vasárnapi választásokon egyik párt sem tudott meggyőző többséget szerezni. A baloldali szövetség váratlanul megszerezte a vezető helyet, miközben a nagy esélyesnek tartott radikális jobboldal jelentősen visszaszorult - közölte a Reuters.

Bár a közvélemény-kutatások a szavazás előtt még azt mutatták, hogy a Marine Le Pen vezette nacionalista, euroszkeptikus Nemzeti Tömörülés (RN) megnyeri a második fordulót, de végül csak a harmadik helyen végzett. A párt vezetője az eredmény úgy kommentálta: Franciaország egy újabb évet elveszteget azzal, hogy politikai ingoványba süllyedt mivel a három, nagyjából egyformán erős pártcsoport nem fog tudni megegyezni a parlamentben.

A brit hírügynökség szerint az eredmények csapást mértek Emmanuel Macron centrista elnökre is, aki előrehozott választásokat írt ki, hogy tisztázza a politikai helyzetet, miután a múlt hónapban megtartott európai parlamenti választásokon a szélső jobboldal előretört.

A parlament három nagy csoportra – a baloldalra, a centristákra és a szélsőjobbra – oszlik majd, rendkívül eltérő platformokkal, amelyek között nincs hagyománya az együttműködésnek. Ezen az ábrán a törvényhozási helyek elosztása látható:

