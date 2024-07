Miért Orbán az egyetlen vezető Európában, aki megpróbálja megakadályozni Ukrajna teljes elpusztítását? Aki ezzel szemben áll, az a gonosznak segít – írta Tucker Carlson, amerikai politikai újságíró az X közösségi oldalon.

Carlson a bejegyzéséhez megosztotta Orbán Viktor pénteki rádióinterjúját is, amelyben a miniszterelnök arról beszélt, hogy a békéért lépéseket kell tenni, és, hogy „az EU soros elnökeként Magyarországnak nincsen arra mandátuma, hogy az Európai Unió nevében tárgyaljon, eszébe se jut”.

Az amerikai újságíró tavaly nyáron Magyarországra látogatott, és akkor interjút is készített a magyar miniszterelnökkel. A beszélgetésben főleg az orosz–ukrán háborúról volt szó, aminek Orbán Viktor szerint abban a pillanatban vége lenne, ha Donald Trump lenne az Egyesült Államok elnöke - írja az Index.

Carlson egyébként azt tervezi, hogy a februári Putyin-interjú után megszólaltatja Voldomir Zelenszkij ukrán elnököt is, bár korábban azt állította, hogy hiába kért interjút az ukrán elnöktől, nem kapott választ.

Why is Orban the only leader in Europe trying to stop the total destruction of Ukraine? Anyone who opposes this is abetting evil. https://t.co/XrA4zb4B3K