Érkeznek az uniós reakciók a miniszterelnök moszkvai útjára

Reagált Ursula von der Leyen Orbán Viktor moszkvai látogatására. Az Európai Bizottság elnöke azt írta az X-en, hogy szerinte a békítés nem fogja megállítani Putyint. „Csak az egység és az elszántság fogja kikövezni az utat az átfogó, igazságos és tartós békéhez Ukrajnában” – posztolta az X-en von der Leyen.

Hungarian @PM_ViktorOrban is visiting Moscow:



Appeasement will not stop Putin.



Only unity and determination will pave the path to a comprehensive, just and lasting peace in Ukraine. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 5, 2024

Donald Tusk lengyel miniszterelnök pedig Orbán Viktortól idézett: „Fontos eszközként fogunk szolgálni a béke felé tett első lépés megtételében” . mondta korábban a magyar kormányfő. Tusk hozzáteszi, hogy az a kérdés, hogy kinek a kezében van ez az eszköz.

PM Orbán on his way to Moscow: “We will serve as an important tool in making the first step towards peace”. The question is in whose hands this tool is. — Donald Tusk (@donaldtusk) July 5, 2024

Olaf Scholz német kancellár pedig azt írta, hogy az Európai Tanács külpolitikáját Charles Michel képviseli. „Az EU álláspontja egyértelmű: elítéljük az orosz agressziós háborút. Ukrajna számíthat a támogatásunkra” – írta a német kancellár.

Viktor #Orbán reist als ungarischer Ministerpräsident zu Putin. Der Europäische Rat wird außenpolitisch von Charles Michel vertreten.



Die Haltung der EU ist sehr klar: Wir verurteilen den russischen Angriffskrieg. Die Ukraine kann sich auf unsere Unterstützung verlassen. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) July 5, 2024

Kaja Kallas, az Európai Unió kinevezett, de még meg nem választott külügyi főképviselője, jelenlegi észt miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy Moszkvában Orbán Viktor semmilyen módon nem képviseli az EU-t vagy az EU álláspontjait. Az EU-elnöki pozíciót kihasználva zűrzavart szít.