Volodimir Zelenszkij fontos katonai poszton változtatott

Zelenszkij esti videóüzenetében tett bejelentésében nem indokolta Szodol menesztését, mindössze annyit közölt, hogy helyére Andrij Hnatov dandártábornokot nevezi ki a műveleti tervezésért is felelős tisztségre.

⚡️Zelensky dismisses Lieutenant General accused by soldiers of heavy losses.



President Volodymyr Zelensky announced on June 24 that he had replaced the Commander of the Joint Forces, Lieutenant General Yurii Sodol, with Brigadier General Andrii Hnatov.