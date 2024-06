Így zajlott a Vlagyimir Putyin-Kim Dzsong Un találkozó - képek, videók

Mint arról az Infostart is beszámolt, Vlagyimir Putyin orosz elnök 24 év után először érkezett diplomáciai látogatásra Észak-Koreába, ahol Kim Dzsong Un támogatásáról biztosította az Ukrajnában vívott háborúhoz.

A két vezető Phenjanban találkozott, az észak-koreai fővárosban komoly ünnepséggel, katonai parádéval, rengeteg integető nézővel fogadták az orosz államfőt. A találkozást követően a vezetők egy különleges, nyitott tetejű limuzinban haladtak tovább a feldíszített fővárosban:

Talks between Putin and Kim Jong-un have begun in Pyongyang at the Kumsusan residence



Putin was greeted in the center of the North Korean capital by his huge portrait, a military parade and people with flowers and flags.



For his part, Kim Jong-un expressed support for Russia's… pic.twitter.com/q3kNfOElkn